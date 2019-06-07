Сбербанк вместе с французской Orange Business Services будут развивать "умные города" в РФ

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 7 июня. /ТАСС/. Сбербанк договорился с глобальной ИТ-компанией Orange Business Services развивать решения в области интернета вещей, аналитики больших данных и разработки программного обеспечения для "умных городов". Соответствующее соглашение компании подписали на Петербургском международном экономическом форуме.

"Сбербанк определит стратегию, обеспечит операционную и финансовую поддержку, Orange Business Services предоставит доступ к международному и региональному опыту группы Orange, техническим решениям в области интернета вещей, аналитики больших данных и разработки программного обеспечения, а "Сбербанк-Телеком" выступит интегратором решений Группы Сбербанк", - сообщила пресс-служба кредитной организации.

По словам генерального директора "Сбербанк-Телеком" Руслана Гурджияна, концепция "умного города" во многом основана на технологии интернета вещей. "Интернет вещей - новый высокотехнологичный рынок с большим потенциалом роста. "Умный город", во-многом базирующийся на технологиях интернета вещей - важное направление не только с точки зрения бизнеса, но и социальной ответственности. Сочетание возможностей экосистемы Сбербанк, в сотрудничестве с мировым опытом Orange и центром компетенции "Сбербанк-Телеком" в направлении "умный город" позволит нам стать значимым игроком на этом стратегически важном направлении", - цитирует его пресс-служба.

Компания Orange Business Services участвовала более чем в сотне проектов "умных городов" на территории в Европе, Азии и на Ближнем Востоке. Она создавала как отдельные их элементы - транспорт, окружающая среда, ЖКХ и безопасность, так и разрабатывала концепцию цифровых сервисов городов в целом.

"Сбербанк-Телеком" с 2016 года оказывает услуги связи, используя для предоставления сервиса сети существующих на рынке операторов.

Проект "Умный город" стартовал в России в 2018 году, с 2019 года он реализуется в рамках нацпрограммы "Цифровая экономика" и нацпроекта "Жилье и городская среда". Стандарт "Умного города" является набором инструментов, направлений и технологических решений для цифровизации городской среды. На базе федерального стандарта регионы разрабатывают и утверждают свои программы реализации проекта.

Петербургский международный экономический форум проходит с 6 по 8 июня. Мероприятия форума объединены девизом "Формируя повестку устойчивого развития". Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - информационный партнер, официальное фотохост-агентство и оператор Зоны презентаций ПМЭФ при поддержке консалтинговой компании EY и Консультативного совета по иностранным инвестициям в России.