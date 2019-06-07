МЭР предложило ограничить срок действия контрольно-надзорных требований

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 7 июня. /ТАСС/. Срок действия контрольно-надзорных требований к бизнесу следует ограничить и продлевать только после проверки нормы на актуальность, заявил замминистра экономического развития РФ Савва Шипов на сессии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2019), посвященной реформе контрольно-надзорной деятельности.

"Мы считаем, что нужно ограничить требование по времени, - сказал Шипов. - Оно должно проходить проверку сохранения своей актуальности. Мы считаем, что общее правило такого срока - это 5 лет, но если будет принято соответствующее решение, то продление до 10 лет".

Кроме того, необходимо установить четкую периодизацию вступления новых требований в силу, отметил замминистра. "Мы предлагаем рассмотреть возможность введения двух дат, например, 1 января и 1 июля, когда и только когда могут вступать в силу акты с новыми обязательными требованиями. И в любом случае период между принятием такого акта и вступлением его в силу должен быть не менее полугода", - объяснил Шипов.

Также следует предусмотреть возможность первоначального введения требований только в пилотных регионах - с целью их тестирования и обкатки, полагает замглавы Минэкономразвития. "Еще один важный момент - нельзя некоторые требования вводить сразу на всей территории [страны]", - отметил он.

Регуляторная гильотина

Правительство проводит масштабную реформу контрольно-надзорной деятельности. Механизм так называемой регуляторной гильотины предполагает отмену с 2021 года всех контрольно-надзорных требований к бизнесу, которые к этому моменту не были пересмотрены и актуализированы.

Кабмин планирует направить в Госдуму соответствующий законопроект о государственном контроле и надзоре в сентябре 2019 года. Первая версия документа ранее была опубликована Минэкономразвития. Замруководителя аппарата правительства Юрий Любимов отметил на сессии ПМЭФ, что итоговая версия законопроекта будет существенно доработана.

ПМЭФ-2019

ПМЭФ проходит с 6 по 8 июня. Мероприятия форума объединены девизом "Формируя повестку устойчивого развития". Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - информационный партнер, официальное фотохост-агентство и оператор Зоны презентаций ПМЭФ при поддержке консалтинговой компании EY и Консультативного совета по иностранным инвестициям в России.