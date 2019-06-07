Россия и Эстония обсудили вопрос возобновления прямого ж/д сообщения

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 7 июня. /ТАСС/. Министры транспорта России и Эстонии в рамках Петербургского международного экономического форума обсудили вопросы возобновления прямого железнодорожного сообщения. Об этом в кулуарах форума сообщил журналистам министр транспорта РФ Евгений Дитрих.

"Мы обсуждали вопросы, связанные с возобновлением регулярных встреч смешанной комиссии, определились с представителем, координатором Министерства транспорта по работе этой комиссии. Коснулись некоторых вопросов, связанных с работой автомобильного транспорта, с обменом разрешениями. Проговорили вопросы, связанные с соглашением о прямом железнодорожном сообщении, о возобновлении работы по проекту соглашения, которое готовилось по этому вопросу", - сказал Дитрих.

Отвечая на вопрос, будет ли курсировать скоростной поезд по маршруту Санкт-Петербург - Таллин, министр экономики и инфраструктуры Эстонии Таави Аас отметил, что эстонская сторона заинтересована в этом проекте.

ПМЭФ проходит с 6 по 8 июня. Мероприятия форума объединены девизом "Формируя повестку устойчивого развития". Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - информационный партнер, официальное фотохост-агентство и оператор Зоны презентаций ПМЭФ при поддержке консалтинговой компании EY и Консультативного совета по иностранным инвестициям в России.