Сбербанк приобретет торговый центр "Жемчужная Плаза" в Санкт-Петербурге

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 7 июня. /ТАСС/. Сбербанк подписал соглашение о намерениях о покупке торгового центра "Жемчужная Плаза" у финского концерна SRV и "Шанхайской индустриальной инвестиционной компании". Договоренность о приобретении располагающегося в Санкт-Петербурге комплекса достигнута в рамках Петербургского международного экономического форума, сообщил российский банк.

"Стороны планируют закрыть сделку до конца августа 2019 года. "Жемчужная Плаза" войдет в состав одного из закрытых рентных паевых фондов недвижимости "Сбербанк Управление Активами", - отмечается в сообщении.

Стоимость сделки в Сбербанке не уточнили.

Торговый центр "Жемчужная Плаза" открыт в 2013 г. и полностью сдан в аренду с 2017 г. ТРЦ расположен в крупнейшем жилом комплексе "Балтийская Жемчужина" на юго-западе Санкт-Петербурга.