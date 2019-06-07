Электроэнергетика Мурманской области перейдет на цифровые технологии

МУРМАНСК, 7 июня. /ТАСС/. Энергетики Мурманской области внедрят в сетевой комплекс цифровые технологии в ходе масштабной модернизации. Соответствующее соглашение в пятницу в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) подписал врио губернатора региона Андрей Чибис и гендиректор компании "Россети Северо-Запад" Артем Пидник, сообщила пресс-служба областного правительства.

"Стороны подписали соглашение о взаимодействии в сфере развития электроэнергетического комплекса региона. Стороны договорились о стратегическом партнерстве в рамках реализации концепции "Цифровая трансформация 2030", - говорится в сообщении.

Документ определяет направления взаимодействия энергокомпании и правительства региона при формировании планов модернизации электросетевой инфраструктуры, в том числе с применением цифровых технологий с учетом взвешенной долгосрочной тарифной политики. "Уверен, что сегодняшнее подписание соглашения станет драйвером для продолжения тесного и долгосрочного сотрудничества с компанией "Россети Северо-Запад", направленного на повышение доступности электросетевой инфраструктуры", - отметил по итогам подписания Чибис.

В рамках инвестиционной программы на 2019-2025 годы "Россети Северо-Запад" планируют ввод в эксплуатацию 282 км линий электропередачи и новых трансформаторов с применением цифровых технологий. В частности, "Россети Северо-Запад" планируют модернизировать подстанцию 150 кВ в Мончегорске для расширения производства одного из крупнейших промышленных предприятий Мурманской области. Энергообъект будет полностью автоматизирован и не потребует присутствия персонала - специалисты компании смогут дистанционно получать сведения о состоянии оборудования и вести необходимые переключения.

Как отметил Пидник, внедрение цифровых технологий позволяет повысить наблюдаемость и управляемость энергообъектов, сократить затраты на обслуживание сетей, время ликвидации технологических нарушений и поднять на новый уровень надежность электроснабжения потребителей Мурманской области.

ПМЭФ проходит с 6 по 8 июня. Мероприятия форума объединены девизом "Формируя повестку устойчивого развития". Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - информационный партнер, официальное фотохост-агентство и оператор зоны презентаций ПМЭФ при поддержке консалтинговой компании EY и Консультативного совета по иностранным инвестициям в России.