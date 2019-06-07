"Автодор" и "Мир" будут развивать платежные сервисы на платных трассах

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 7 июня. /ТАСС/. Госкомпания "Автодор" и национальной платежная система "Мир" заключили на Петербургском международном экономическом форуме соглашение о сотрудничестве, сообщается в пресс-релизе "Аводора"

"В рамках сотрудничества стороны будут работать над развитием платежных сервисов на скоростных платных автомобильных дорогах и увеличением доли безналичных операций в пунктах оплаты", - говорится в сообщении.

Кроме того, в рамках сотрудничества планируется разработать специальные предложения для держателей карт "Мир", которые позволят сэкономить на оплате проезда по федеральным трассам.

"Государственная компания "Автодор" не только строит скоростные магистрали, но уделяет значительное внимание развитию сервисов оплаты, повышению привлекательности платных дорог для пользователей. В самое ближайшее время мы совместно с партнером - национальной платежной системы "Мир" планируем запустить маркетинговую акцию, аналогов которой на российских платных дорогах еще не было", - заметил председатель правления "Автодора" Вячеслав Петушенко.

ПМЭФ пройдет с 6 по 8 июня. Мероприятия форума объединены девизом "Формируя повестку устойчивого развития". Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - информационный партнер, официальное фотохост-агентство и оператор Зоны презентаций ПМЭФ при поддержке консалтинговой компании EY и Консультативного совета по иностранным инвестициям в России.