"Росатом" планирует развивать водородную энергетику в рамках нацпроекта

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 7 июня. /ТАСС/. Развитие водородной энергетики является одной из научных задач для "Росатома", она может быть решена в рамках национального проекта. Об этом заявил заместитель генерального директора по науке и стратегии атомной госкорпорации Юрий Оленин в пятницу на Петербургском международном экономическом форуме.

"Мы ставим задачу создания водородной энергетики и водорода, в качестве основного агента. Хочу сказать, что это масштабная задача, и даже несмотря на то, что "Росатом" - большая госкорпорация, наших средств здесь не хватит. Поэтому мы в первую очередь обратились к механизму возможности постановки национального проекта в области атомной науки и техники", - сказал Оленин.

ПМЭФ проходит 6-8 июня. Мероприятия форума объединены девизом "Формируя повестку устойчивого развития". Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - информационный партнер, официальное фотохост-агентство и оператор Зоны презентаций ПМЭФ при поддержке консалтинговой компании EY и Консультативного совета по иностранным инвестициям в России.