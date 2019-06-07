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ПМЭФ-2019

"Росатом" планирует развивать водородную энергетику в рамках нацпроекта

Заместитель генерального директора по науке и стратегии атомной госкорпорации Юрий Оленин подчеркнул, что для реализации этой задачи одних средств Росатома не хватит

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 7 июня. /ТАСС/. Развитие водородной энергетики является одной из научных задач для "Росатома", она может быть решена в рамках национального проекта. Об этом заявил заместитель генерального директора по науке и стратегии атомной госкорпорации Юрий Оленин в пятницу на Петербургском международном экономическом форуме.

"Мы ставим задачу создания водородной энергетики и водорода, в качестве основного агента. Хочу сказать, что это масштабная задача, и даже несмотря на то, что "Росатом" - большая госкорпорация, наших средств здесь не хватит. Поэтому мы в первую очередь обратились к механизму возможности постановки национального проекта в области атомной науки и техники", - сказал Оленин.

ПМЭФ проходит 6-8 июня. Мероприятия форума объединены девизом "Формируя повестку устойчивого развития". Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - информационный партнер, официальное фотохост-агентство и оператор Зоны презентаций ПМЭФ при поддержке консалтинговой компании EY и Консультативного совета по иностранным инвестициям в России.

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РоссияПМЭФ-2019
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