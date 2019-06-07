Пашинян и руководители "Яндекса" обсудили новые проекты компании в Армении

ЕРЕВАН, 7 июня. /ТАСС/. Премьер-министр Армении Никол Пашинян в пятницу на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) провел встречу с генеральным и исполнительным директорами компании "Яндекс" Еленой Буниной и Тиграном Худавердяном и обсудил с ними проекты новых программ компании в республике. Об этом сообщает пресс-служба главы армянского кабмина.

"Руководители "Яндекса" представили премьеру текущие программы в Армении, а также планируемые проекты. Они подчеркнули, что заинтересованы в расширении деятельности компании в республике и готовы к тесному сотрудничеству с ее правительством. В частности, руководители компании отметили, что намерены предложить Армении новые виды услуг в сферах туризма и малого бизнеса", - сообщают из пресс-службы кабмина.

Премьер приветствовал планы компании и добавил, что правительство поощряет деятельность и развитие компаний, которые работают в сфере высоких технологий.

Петербургский международный экономический форум проходит с 6 по 8 июня. Мероприятия форума объединены девизом "Формируя повестку устойчивого развития". Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - информационный партнер, официальное фотохост-агентство и оператор Зоны презентаций ПМЭФ при поддержке консалтинговой компании EY и Консультативного совета по иностранным инвестициям в России.