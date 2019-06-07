Роскосмос договорился с властями нескольких регионов о реализации инвестпроектов

МОСКВА, 7 июня. /ТАСС/. Роскосмос подписал соглашения о сотрудничестве с администрациями Пензенской, Тверской и Свердловской областей, Республики Саха, а также дополнительное соглашение с Красноярским краем в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). Стороны будут реализовывать совместные инвестиционные проекты для увеличения выпуска импортозамещающей продукции, говорится в распространенном в пятницу сообщении пресс-службы госкорпорации.

"Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин и руководители региональных администраций подтвердили намерения в реализации совместных инвестиционных проектов, направленных на локализацию производства на территории субъектов Российской Федерации и увеличение выпуска импортозамещающей продукции, в том числе за счет применения космических технологий", - говорится в сообщении.

В пресс-службе Роскосмоса пояснили, что соглашения нацелены на обеспечение социально-экономического и инновационного развития субъектов РФ, повышение качества жизни населения, сохранение престижа и наследия отечественной космонавтики, в том числе технического и кадрового потенциала организаций, расположенных на территории этих регионов.

Важной частью сотрудничества также является обеспечение российских регионов цифровыми сервисами на основе данных дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ) и глобальной навигационной спутниковой системы. "Внедрение разработанных на основе данных ДЗЗ современных геоинформационных сервисов в систему государственного управления любого субъекта Российской Федерации позволит получать объективную информацию о состоянии и статусе использования природных ресурсов и земель. Космический мониторинг и цифровые сервисы на его основе позволят отслеживать хозяйственную деятельность на территории региона", - уточняется в сообщении.

В Роскосмосе напомнили, что на сегодняшний день в составе российской орбитальной группировки 11 космических аппаратов дистанционного зондирования Земли. К 2025 году планируется увеличение группировки до 25-30 космических аппаратов, что позволит получать данные ДЗЗ с пространственным разрешением менее 0,5 метра в различных спектральных диапазонах (включая радиолокационные и инфракрасные данные) с возможностью наблюдения любого района РФ не реже одного раза в сутки.

ПМЭФ проходит с 6 по 8 июня. Мероприятия форума объединены девизом "Формируя повестку устойчивого развития". Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - информационный партнер, официальное фотохост-агентство и оператор зоны презентаций ПМЭФ при поддержке консалтинговой компании EY и Консультативного совета по иностранным инвестициям в России.