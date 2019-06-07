Якутия преодолела бюджетный разрыв в 15 млрд рублей

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 7 июня. /ТАСС/. Власти Якутии преодолели бюджетный кризис прошлого года, когда неучтенные расходы казны региона были оценены в 15 млрд рублей. Сейчас бюджет оптимизирован, сообщил ТАСС глава республики Айсен Николаев в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

После назначения на пост врио главы Якутии Николаев оценивал неучтенные бюджетные расходы региона на 2018 год примерно на 15 млрд рублей. Он объяснил бюджетный разрыв "методологическими ошибками при принятии финансового документа на 2018 год": некоторые расходы, которые необходимо было профинансировать, не были учтены.

"Мы полностью преодолели бюджетный кризис прошлого года. Уже на конец года мы погасили всю задолженность. Более того, нам даже удалось несколько сократить государственный долг республики. Я считаю, что это было сделано благодаря поддержке со стороны федерального правительства и благодаря поддержке компании "Алроса", которая внесла изменения в дивидендную политику", - сказал Николаев.

По его словам, власти республики смогли оптимизировать бюджет благодаря "мобилизации доходов и организации расходов". Ранее власти Якутии планировали закрыть нехватку средств в бюджете региона с помощью поступления дивидендов от алмазодобывающей компании "Алроса", в которой республика и ее районы владеют 32% акций, а также увеличения налогов на прибыль от нефтяных компаний.

В марте расходная часть бюджета Якутии на 2019 год была увеличена на 11,6 млрд рублей до 213,8 млрд рублей, дополнительные средства планировалось направить на субсидии в сфере ЖКХ, энергетики и авиации. Дефицит бюджета республики в 2019 году составит 9,9 млрд рублей, при этом размер дефицита на 2020-2021 годы не меняется.

ПМЭФ проходит с 6 по 8 июня. Мероприятия форума объединены девизом "Формируя повестку устойчивого развития". Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - информационный партнер, официальное фотохост-агентство и оператор Зоны презентаций ПМЭФ при поддержке консалтинговой компании EY и Консультативного совета по иностранным инвестициям в России.