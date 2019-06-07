Газпромбанк и Мурманская область будут сотрудничать в социальной и транспортной сферах

МУРМАНСК, 7 июня. /ТАСС/. Газпромбанк и власти Мурманской области в пятницу в рамках Петербургского международного экономического форума подписали соглашение о сотрудничестве. Как сообщила пресс-служба регионального правительства, соглашение предусматривает участие банка в реализации инвестиционных проектов по созданию объектов социальной и транспортной инфраструктуры на территории Мурманской области на основе механизмов государственно-частного партнерства.

"Состоялась подписание соглашения между Газпромбанком и Мурманской областью. Свои подписи под документом поставили председатель правления Газпромбанка Андрей Акимов и врио губернатора Мурманской области Андрей Чибис", - сообщила пресс-служба.

Газпромбанк уже активно участвует в проекте строительства комплекса перегрузки угля "Лавна", который реализуется в рамках развития Мурманского транспортного узла. Ожидается, что к 2022 году проект выйдет на плановую мощность 18 млн. т в год. "Перевалочный комплекс обещает стать одним из самых высокотехнологичных морских терминалов в стране, инновационна и финансовая модель его реализации - первая в России инфраструктурная ипотека. Сегодня мы видим, что эта модель эффективна. Проект реализуется по графику в частности благодаря Газпромбанку", - отметил на церемонии подписания Чибис.

Согласно подписанному соглашению, помимо участия в развитии социальной и транспортной сфер Газпромбанк готов рассмотреть свое участие в организации долгового финансирования бюджета Мурманской области, банковского сопровождения и комплексного обслуживания организаций, зарплатного и другого розничного обслуживания на территории региона.

ПМЭФ проходит с 6 по 8 июня. Мероприятия форума объединены девизом "Формируя повестку устойчивого развития". Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - информационный партнер, официальное фотохост-агентство и оператор зоны презентаций ПМЭФ при поддержке консалтинговой компании EY и Консультативного совета по иностранным инвестициям в России.