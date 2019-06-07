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ПМЭФ-2019

Орешкин: министры G20 вряд ли найдут решение "тупиковой" ситуации в мировой торговле

Встреча G20 состоится 9 июня в Осаке

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 7 июня. /ТАСС/. Министры торговли G20 на встрече в Японии 9 июня вряд ли выработают многосторонние решения по ситуации в мировой торговле, которая зашла в тупик, заявил журналистам министр экономического развития РФ Максим Орешкин.

"У нас повестка, главное обсуждение - то, что происходит в мировой торговле. Понятно, что это абсолютно тупиковая ситуация. Размахивание шашками. Поэтому вряд ли эта "двадцатка" принесет какие-то многосторонние решения. Будем надеяться, что хотя бы двусторонние договоренности будут", - сказал Орешкин.

Также министры торговли обсудят работу Всемирной торговой организации (ВТО).

"Наши предложения известны - это перезагрузка института ВТО, улучшение процедуры, расширение регулирования на новые сферы. Здесь наша повестка понятна, мы работаем по всем трекам: по электронной торговле, по инвестициям, по остальным трекам. Здесь по всем этим историям активно работа ведется, тоже будем обсуждать, какое есть продвижение, с коллегами пообщаемся по этому поводу", - добавил министр.

Проблема с апелляционным органом ВТО также должна обсуждаться на саммите в Осаке, по мнению Орешкина.

"Я думаю, это тема для обсуждения на уровне лидеров до конца месяца на "двадцатке", - сказал он.

В настоящее время в апелляционном органе ВТО представлены всего три арбитра из семи. Вакансии не удается заполнить из-за отсутствия консенсуса, так как США упорно отвергают выдвигаемые кандидатуры. Три арбитра - это минимальное число экспертов, необходимое для рассмотрения апелляций в ВТО. В случае ухода в отставку хотя бы одного из них, работа апелляционного органа будет парализована. У одного из арбитров в декабре истекает второй (последний) срок полномочий.

Теги
ЯпонияСШАОрешкин, Максим СтаниславовичПМЭФ-2019
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