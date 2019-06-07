Эксперт: Россия должна повышать узнаваемость своих товаров в Африке

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 7 июня. /ТАСС/. Российские компании должны повышать узнаваемость товаров для развития экспорта в страны африканского континента. Такую точку зрения на полях Петербургского международного экономического форума высказал генеральный директор компании по страховой поддержке экспорта "Эксар" Никита Гусаков.

"Российские товары в Африке неизвестны, и, прежде чем мы начнем что-то финансировать, нужно показать людям, что мы можем туда поставлять, чтобы потом пошел импорт в Россию. Требуется приложить значительное усилие на продвижение торговли", - считает он.

В то же время, полагает Гусаков, Африка обладает большим потенциалом с точки зрения увеличения объемов российских поставок. Он напомнил, что стратегической целью России является увеличение объемов несырьевого экспорта к 2024 году до $250 млрд.

О форуме

ПМЭФ проходит с 6 по 8 июня. Мероприятия форума объединены девизом "Формируя повестку устойчивого развития". Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - информационный партнер, официальное фотохост-агентство и оператор Зоны презентаций ПМЭФ при поддержке консалтинговой компании EY и Консультативного совета по иностранным инвестициям в России.