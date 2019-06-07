Инвестпрограмму Абхазии до 2022 года планируется утвердить в объеме 4,5 млрд рублей

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 7 июня. /ТАСС/. Инвестиционную программу содействия социально-экономическому развитию Абхазии на 2020-2022 годы планируется утвердить на ближайшем заседании российско-абхазской межправительственной комиссии в конце июня в объеме 4,5 млрд рублей. Об этом сообщил сегодня ТАСС на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) премьер-министр Абхазии Валерий Бганба.

Реализуемая в настоящее время инвестпрограмма на 2017-2019 годы составляет 5,8 млрд рублей.

"Сейчас мы делаем последние штрихи к инвестиционной программе 2020-2022 годов, и, надеюсь, в конце июня ее параметры будут утверждены на заседании российско-абхазской межправительственной комиссии. Предусмотренные на три года 4,5 млрд рублей пойдут в основном на инфраструктурные проекты - ремонт дорог в курорте Пицунда и одной из центральных улиц Сухума, а также в труднодоступные села для предотвращения оттока населения. Речь также идет о строительстве республиканской детской больницы и мероприятиях в области энергетики", - сказал премьер.

До конца года в соответствии с действующей программой должны быть завершены строительство средних школ в городе Гагра и селе Тхина, реконструкция Центральной районной больницы в городе Ткуарчал, школы в селе Лыхны Гудаутского района, строительство детских садов в городах Очамчыра и Новый Афон, реконструкция, благоустройство парка принца Ольденбургского и модернизация инженерной инфраструктуры в городе Гагра.

За 10 лет объем российской финансовой помощи Абхазии составил около 40 млрд рублей.

ПМЭФ проходит с 6 по 8 июня. Мероприятия форума объединены девизом "Формируя повестку устойчивого развития". Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - информационный партнер, официальное фотохост-агентство и оператор Зоны презентаций ПМЭФ при поддержке консалтинговой компании EY и Консультативного совета по иностранным инвестициям в России.