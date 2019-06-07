Москва и Пекин договорились о строительстве нескольких энергоблоков дизайна РФ

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 7 июня. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин заявил, что Москва и Пекин договорились о строительстве в Китае еще четырех энергоблоков российского дизайна. Об этом он рассказал на встрече с участниками российско-китайского энергофорума на Петербургском международном экономическом форуме.

"При российском участии в КНР были возведены четыре энергоблока Тяньваньской АЭС, - сказал российский лидер. - Имеются договоренности о сооружении еще нескольких атомных энергоблоков российского дизайна".

По словам президента РФ, вопросам энергосотрудничества он и председатель КНР Си Цзиньпин уделяют приоритетное внимание, оказывая поддержку совместным инициативам и проектам. Среди таких проектов он назвал освоение месторождений Восточной Сибири, строительство трубопроводной системы Восточная Сибирь - Тихий океан, проекты "Сила Сибири" и "Ямал СПГ". По словам главы государства, также ведутся переговоры о поставках природного газа в Китай с Дальнего Востока, а также по так называемому "Западному маршруту". Кроме того, стабильным остается спрос Китая на уголь и электроэнергию из РФ.

Глава государства отметил рост сотрудничества по линии научных исследований. "Мы в России высоко ценим готовность китайского бизнеса к совместной работе и заинтересованы, разумеется, в расширении присутствия компаний из Китая на российском рынке", - заверил он.

Путин также высоко оценил работу самого энергофорума. "Мы видим, что этот форум набирает свои обороты", - констатировал глава государства. По его словам, на нем собрались представители более 100 предприятий и финансовых структур двух стран, задействованных в реализации энергопроектов.