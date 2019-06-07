ВЭБ.РФ и "Стройпроектхолдинг" создадут СП по финансированию и строительству инфраструктуры

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 7 июня. /ТАСС/. ВЭБ.РФ и "Стройпроектхолдинг" договорились создать совместное предприятие (СП) в сфере инфраструктурного финансирования и строительства. Соответствующий меморандум о взаимопонимании, целях и принципах совместного предприятия подписан в рамках Петербургского международного экономического форума, сообщается в пресс-релизе ВЭБ.РФ.

"Планируемая сделка предполагает долю участия ВЭБ.РФ в СП в размере 50% и позволит реализовать значительные синергетические эффекты от альянса строительных инфраструктурных компаний и финансового института развития, включая поддержку в финансировании проектов, выходе на международные рынки, использование компетенций в структурировании проектов, и создаст платформу для активного участия в реализации целей национальных проектов в области развития магистральной и городской инфраструктуры", - отмечается в сообщении госкорпорации.

Петербургский международный экономический форум проходит с 6 по 8 июня. Мероприятия форума объединены девизом "Формируя повестку устойчивого развития". Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - информационный партнер, официальное фотохост-агентство и оператор Зоны презентаций ПМЭФ при поддержке консалтинговой компании EY и Консультативного совета по иностранным инвестициям в России.