Трасса М11 будет достроена в 2019 году

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 7 июня. /ТАСС/. Трасса М11 (Москва - Санкт-Петербург) будет достроена в 2019 году, участки Московской и Тверской областей будут завершены в июне. Об этом в четверг сообщил председатель правления ГК "Автодор" Вячеслав Петушенко в интервью телеканалу РБК.

"2019 год - мы трассу М11 завершим. 460 км уже построено, осталось на территории Санкт-Петербурга, Ленинградской и Новгородской областей - 138 км. В июне мы уже завершим участки Московской и Тверской областей - там 50 км. В этом году мы ее построим", - сказал он.

Скоростная трасса М-11 протянется от МКАД до примыкания к Кольцевой автомобильной дороге вокруг Санкт-Петербурга. Новая дорога в основном пройдет параллельно существующей автомобильной дороге М-10 "Россия" и будет пересекать ее на км 58, км 149, км 208, км 258, км 334, км 543 с устройством транспортных развязок в разных уровнях. Общая протяженность автомагистрали составляет 669 км. Проезд от Москвы до Санкт-Петербурга по платной автотрассе М-11 займет не более пяти с половиной часов.

Сейчас уже открыто более половины трассы: обходы Торжка, Вышнего Волочка, Солнечногорска и Клина, а также участки от Твери до Великого Новгорода (с 208-го по 543-й км).