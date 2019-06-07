"Лукойл" примет участие в реализации нацпроектов на территории Коми

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 7 июня. /ТАСС/. ПАО "Лукойл" на условиях государственно-частного партнерства примет участие в реализации национальных проектов на территории Республики Коми. Соответствующее соглашение о намерениях подписали в пятницу глава республики Сергей Гапликов и президент "Лукойла" Вагит Алекперов в ходе Петербургского международного экономического форума.

"С "Лукойлом" идет очень активная работа в рамках большого соглашения о социально-экономическом партнерстве. Мы договорились сегодня об участии компании в реализации национальных проектах "Здравоохранение" и "Демография" на территории Республики Коми. Мы выбрали несколько пилотных территорий, где отработаем все механизмы, чтобы дальше можно было при заинтересованности партнера тиражировать на всю республику. Это новелла, первый такой эксперимент в стране, участие крупной вертикально-интегрированной компании в реализации национальных проектов мы зафиксировали в соглашении на этом экономическом форуме первыми", - сказал Гапликов журналистам после подписания документа.

Ранее на инвестиционном форуме в Сочи в феврале этого года Гапликов и Алекперов подписали протокол на 2019 год к соглашению о сотрудничестве между компанией и регионом. В соответствии с ним "Лукойл" построит в Коми новые социальные объекты. В Усинске при финансовой поддержке компании возводится второй корпус Ледового дворца "Югдм", в усинских селах Мутный Материк и Щельябож строятся врачебные амбулатории. В поселке Ярега возводится физкультурно-оздоровительный комплекс с бассейном, в селе "Коровий Ручей Усть-Цилемского района - дом культуры.

ПМЭФ проходит с 6 по 8 июня. Мероприятия форума объединены девизом "Формируя повестку устойчивого развития". Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - информационный партнер, официальное фотохост-агентство и оператор Зоны презентаций ПМЭФ при поддержке консалтинговой компании EY и Консультативного совета по иностранным инвестициям в России.