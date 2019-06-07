"Россети" стали владельцем всех сетевых активов Удмуртии, находившихся в госсобственности

МОСКВА, 7 июня. /ТАСС/. Компания "Россети" стала владельцем всех электросетевых активов Удмуртской Республики, которые находились в государственной собственности, заявил гендиректор компании Павел Ливинский во время Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), сообщила в пятницу пресс-служба главы и правительства Удмуртии.

Группа компаний "Россети" в лице МРСК Центра и Приволжья в июне 2019 года должна была купить сетевое хозяйство МУП "Воткинские городские электрические сети" в Удмуртии за 300 млн рублей. "С подписанием соглашения о приобретении электросетей в Воткинске мы собрали у себя на балансе все 100% сетевых активов, находившихся в государственной собственности", - приводит слова Ливинского пресс-служба.

В декабре 2018 года группа компаний "Россети" выкупила первую часть имущественного комплекса АО "Ижевские электрические сети" за 2,6 млрд рублей. Вторую часть сделки планируется завершить летом 2019 года.

Как сообщается на сайте "Удмуртэнерго" (филиал МРСК Центра и Приволжья), на данный момент в состав компании уже входят четыре производственных отделения (Глазовские, Ижевские, Центральные и Южные электросети), под управлением которых находятся электрические сети в 30 районах.

"Консолидация электросетевого хозяйства Удмуртии в совокупности затрагивает интересы и решает вопросы всех сторон: региона, компании и конечного потребителя. В прошлом году продажа "Россетям" всего имущественного комплекса АО "Ижевские электрические сети" стала крупнейшей сделкой на рынке региональной приватизации страны, принесла 3 млрд рублей в бюджет Удмуртии", - цитирует Бречалова пресс-служба.

ПМЭФ проходит с 6 по 8 июня. Мероприятия форума объединены девизом "Формируя повестку устойчивого развития". Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - информационный партнер, официальное фотохост-агентство и оператор Зоны презентаций ПМЭФ при поддержке консалтинговой компании EY и Консультативного совета по иностранным инвестициям в России.