Siemens будет внедрять облачные технологии на объектах "Ленэнерго"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 7 июня. /ТАСС/. Компания Siemens ("Сименс") вместе с ПАО "Ленэнерго" (входит в группу "Россети") займутся цифровой трансформацией электрических сетей в Санкт-Петербурге. Как сообщили ТАСС в пресс-службе "Ленэнерго", соответствующее соглашение было подписано сегодня в рамках Петербургского международного экономического форума.

"Соглашение предусматривает взаимодействие компаний по внедрению современных технологий и решений для построения инновационной энергетической системы", - сказали в пресс-службе.

В церемонии подписания приняли участие генеральный директор ПАО "Ленэнерго" Андрей Рюмин и президент компании "Сименс" в России Александр Либеров. В пресс-службе отметили, что подписанный документ - это продолжение сотрудничества компаний с 2016 года. За это время специалисты исследовали выделенный участок сети и разработали технические решения по переходу на цифровую сеть с учетом специфики построения электрических сетей Петербурга.

"Модернизация распределительной сети с применением инновационных интеллектуальных технологий позволит значительно улучшить наблюдаемость и управляемость сети и, следовательно, повысить надежность электроснабжения потребителей района и обеспечить возможность технологического присоединения новых объектов без выполнения дорогостоящих работ по замене кабельных линий. Это еще один шаг в рамках большой работы электросетевой компании по реализации концепции "Цифровая трансформация 2030", - приводит пресс-служба слова Рюмина.

Новое соглашение предусматривает внедрение облачных технологий интернета вещей (IoT) на энергетических объектах, что позволит наладить обмен информацией между оперативными центрами распределительных систем и аварийными бригадами, предоставлять актуальные данные в круглосуточном режиме, а также усовершенствовать системы учета и отчетности.

Петербургский международный экономический форум проходит с 6 по 8 июня. Мероприятия форума объединены девизом "Формируя повестку устойчивого развития". Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - информационный партнер, официальное фотохост-агентство и оператор Зоны презентаций ПМЭФ при поддержке консалтинговой компании EY и Консультативного совета по иностранным инвестициям в России.