"Газпром" и OMV договорились о цене сделки по ачимовским участкам

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 7 июня. /ТАСС/. "Газпром" и австрийская OMV подписали документы, которые фиксируют цену сделки по покупке OMV доли в проекте по разработке участков 4А и 5А ачимовских отложений Уренгойского месторождения. Об этом журналистам сообщил глава австрийской компании Райнер Зеле.

Со стороны "Газпрома" документ подписал председатель правления холдинга Алексей Миллер.

В начале мая Зеле говорил о том, что компания сохраняет намерение закрыть сделку по обмену активами с "Газпромом" летом 2019 года. OMV и "Газпром" в декабре 2016 года достигли базового обязывающего соглашения по обмену активами. В результате сделки "Газпром" получит 38,5% в норвежской "дочке" OMV - OMV (Norge) AS. Австрийская компания в свою очередь получит 24,98% в освоении участков под номерами 4 и 5 Ачимовских залежей Уренгойского месторождения в Сибири. Летом 2017 года компании планировали подписать документы о создании совместного предприятия в рамках обмена активами и начать процедуру согласования с властями Норвегии.

Как сообщалось в конце апреля в корпоративном журнале "Газпром", ввод в эксплуатацию четвертого и пятого участков Ачимовских залежей планируется в 2020 году, третьего участка - в 2028 году. В 2019 году объем добычи на Ачимовских залежах планируется на уровне 11,1 млрд куб. м газа и 4,8 млн тонн газового конденсата. При этом возможно увеличение добычи до 13,2 млрд куб. м газа и 5,6 млн тонн конденсата. По итогам 2018 года было добыто 10,2 млрд куб. м газа и 4,4 млн т газового конденсата. С выходом на проектную мощность добыча на Ачимовских залежах достигнет 15,5 млрд куб м газа.

Ачимовские отложения залегают на больших глубинах (около 4 тыс. м) при аномально высоком пластовом давлении (более 600 атмосфер) и отягощены тяжелыми парафинами, что существенно осложняет их разработку и освоение. Основные извлекаемые запасы углеводородов ачимовских отложений сосредоточены на Уренгойском нефтегазоконденсатном месторождении, недропользователем которого является ООО "Газпром добыча Уренгой".

О форуме

ПМЭФ проходит с 6 по 8 июня. Мероприятия форума объединены девизом "Формируя повестку устойчивого развития". Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - информационный партнер, официальное фотохост-агентство и оператор Зоны презентаций ПМЭФ при поддержке консалтинговой компании EY и Консультативного совета по иностранным инвестициям в России.