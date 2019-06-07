Доля энергоносителей в товарообороте России и Китая в 2018 году составила $40 млрд

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 7 июня. /ТАСС/. Развитие двустороннего сотрудничества в сфере энергетики и торговли энергоносителями отвечает стратегическим интересам России и Китая. Как отметил в пятницу на II Российско-китайском энергетическом форуме в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) председатель КНР Си Цзиньпин, доля энергоносителей в товарообороте России и Китая в 2018 году составила около $40 млрд.

"Укрепление и углубление энергетического сотрудничества отвечает общим интересам Китая и России", - отметил глава государства. "В прошлом году объем торговли энергоносителями между Китаем и Россией превысил $40 млрд, составив значимую долю в рекордном товарообороте в $100 млрд", - добавил он.

"Тесное взаимодействие двух сторон играет позитивную роль в поддержании равноправного, справедливого, рационального и цивилизационного международного энергетического порядка. Энергоносители - это важная материальная основа устойчивого социально-экономического развития", - подчеркнул Си Цзиньпин.

Петербургский международный экономический форум проходит с 6 по 8 июня. Мероприятия форума объединены девизом "Формируя повестку устойчивого развития". Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - информационный партнер, официальное фотохост-агентство и оператор Зоны презентаций ПМЭФ при поддержке консалтинговой компании EY и Консультативного совета по иностранным инвестициям в России.