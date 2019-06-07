Володин: США при помощи санкций хотят вытеснить РФ с европейских рынков

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 7 июня. /ТАСС/. США вводят санкции в отношении России не из-за воссоединения с Крымом, а с целью вытеснить РФ с европейских рынков. Такое мнение в пятницу выразил спикер Госдумы Вячеслав Володин в интервью телепрограмме "60 минут" на канале "Россия -1".

"Санкции в любом случае были бы введены. Как только Россия стала развиваться, как только она стала сильной, это было неизбежно", - сказал спикер, добавив, что РФ нужно будет преодолеть эти вызовы. Он указал на то, что вызванная несколько лет назад санкциями стагнация экономики "осталась в прошлом". "Мы сможем выдержать эту ситуацию, мы сможем сохранить выполнение обязательств перед нашими гражданами", - заверил он.

"Соединенные Штаты не устраивает то, что у нас огромный товарооборот с Европой, который исчисляется десятками миллиардов долларов. Америка, чтобы нас вытеснить из Европы, эти санкции ввела, более того, пытается наших европейских партнеров запугивать", - убежден Володин. "Причина не в том, что Крым теперь - это часть России. Это всего лишь повод, не причина", - добавил он.

По мнению Володина, речь идет о торговых войнах, которые США ведут как с Россией, так и с Китаем.

При этом спикер Госдумы заверил, что "диалог [РФ] ведется по всему периметру и с Соединенными Штатами Америки, и с Европой". "И, конечно, мы находимся в диалоге с теми странами, которые сейчас вместе с нами оказались в этой ситуации", - сказал он, назвав в числе таких государств Китай, Иран и Турцию.