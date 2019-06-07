Си Цзиньпин: КНР и РФ должны усилить координацию для достижения энергобезопасности в мире

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 7 июня. /ТАСС/. Правительствам Китая и России необходимо усилить координацию на международной арене для скорейшего обеспечения глобальной энергетической безопасности. Об этом в пятницу на II Российско-китайском энергетическом форуме в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) заявил председатель КНР Си Цзиньпин.

"Необходимо также усиливать координацию по глобальному регулированию сферы энергетики и содействовать ее устойчивому развитию. В условиях, когда современный мир стоит перед лицом серьезных вызовов из-за ухудшения геополитической обстановки, загрязнения окружающей среды и изменений климата, нам еще по-прежнему далеко до того момента, когда каждый человек будет иметь доступ к устойчивым источникам энергии. До обеспечения энергетической безопасности впереди еще долгий и трудный путь", - указал он.

"Китай и Россия в качестве крупных энергетических держав должны сообща отстаивать принципы многосторонности, развивать такое сотрудничество и играть конструктивную роль в системе глобального управления энергоресурсами", - подчеркнул Си Цзиньпин.

Он также отметил важность сотрудничества в сфере новых источников энергии, стандартизации энергетических проектов, а также призвал активизировать научно-технические инновации и совместно вести разработку ключевых технологий для отрасли.

Петербургский международный экономический форум проходит с 6 по 8 июня. Мероприятия форума объединены девизом "Формируя повестку устойчивого развития". Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - информационный партнер, официальное фотохост-агентство и оператор Зоны презентаций ПМЭФ при поддержке консалтинговой компании EY и Консультативного совета по иностранным инвестициям в России.