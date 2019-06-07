"Автодор" и Газпромбанк будут совместно развивать дорожную инфраструктуру в России

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 7 июня. /ТАСС/. Госкомпания "Автодор" и Газпромбанк подписали на Петербургском международном экономическом форуме соглашение о сотрудничестве, говорится в сообщении компании.

"Соглашение предусматривает реализацию концессионных инвестиционных проектов в сфере дорожной инфраструктуры, проектов в области государственно-частного партнерства, долгосрочных инвестиционных и операторских соглашений, а также привлечение в интересах ГК "Автодор" финансирования на долговых рынках капитала", - сообщается в пресс-релизе компании.

Как отметил начальник департамента инфраструктурных проектов и ГЧП Газпромбанка Павел Бруссер, соглашение будет способствовать увеличению протяженности и качества российских дорог.

ПМЭФ пройдет с 6 по 8 июня. Мероприятия форума объединены девизом "Формируя повестку устойчивого развития". Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - информационный партнер, официальное фотохост-агентство и оператор Зоны презентаций ПМЭФ при поддержке консалтинговой компании EY и Консультативного совета по иностранным инвестициям в России.