Глава Калужской области считает, что СПИК может порождать недобросовестную конкуренцию

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 7 июня. /ТАСС/. Внедрение специальных инвестиционных контрактов (СПИК) может порождать недобросовестную конкуренцию. Такое мнение высказал губернатор Калужской области Анатолий Артамонов на бизнес-диалоге "Россия - Швеция" Петербургского международного экономического форума в пятницу.

"Что возмущает наших партнеров в большей степени, когда они рассчитывают поучаствовать в этих специнвестконтрактах? Они говорят: мы хотели бы, чтобы это поле было конкурентным, чтобы не было никаких преимуществ не очень объяснимых одним участникам игры по отношению к другим. Тогда возникает недобросовестная конкуренция, в которой гораздо выгоднее не иметь никаких преференций", - сказал губернатор.

Отказ от специнвестконтрактов, по мнению Артамонова, может сказаться на ценах, но рынок способен урегулировать ценообразование самостоятельно. Такая позиция не означает, что необходимо отказаться от поддержки бизнеса, просто инструменты должны быть более понятными.

В Калужской области в марте 2018 года компания "Новамедика" подписала СПИК на строительство производства стерильных инъекционных препаратов стоимостью 3 млрд рублей. "Нестле Россия" начинала строительство завода кормов для домашних животных с подписания СПИК. В апреле 2019 года концерн PSA, выпускающий автомобили Peugeot, Citroen и Mitsubishi, подал заявку на заключение специального инвестиционного контракта с Министерством промышленности и торговли РФ, целью которого является модернизация производства в Калужской области.

Петербургский международный экономический форум проходит с 6 по 8 июня. Мероприятия форума объединены девизом "Формируя повестку устойчивого развития". Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - информационный партнер, официальное фотохост-агентство и оператор зоны презентаций ПМЭФ при поддержке консалтинговой компании EY и Консультативного совета по иностранным инвестициям в России.