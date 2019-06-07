OMV купит у "Газпрома" 1 млрд куб. м сжиженного природного газа

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 7 июня. /ТАСС/. Австрийская OMV подписала с "Газпромом" договор о покупке 1 млрд куб. м сжиженного природного газа (СПГ) с возможностью продления, сообщил журналистам глава австрийской компании Райнер Зеле в ходе Петербургского международного экономического форума.

"Мы подписали соглашение о том, что мы получим более 1 млрд куб. м СПГ с поставкой на наш СПГ-терминал в Роттердаме в 2020 году. Происхождение СПГ мы не фиксировали. [Договор] на один год с его возможностью продления", - сказал он.

"С сегодняшним подписанием я узнал, что СПГ из России более конкурентоспособен по сравнению с другими источниками [происхождения]", - отметил Зеле.

Как говорится в сообщении "Газпрома", компании договорились, что в 2020 году "Газпром" поставит OMV эквивалент 1,2 млрд куб. метров природного газа в форме СПГ. Согласно меморандуму, стороны намерены продолжать сотрудничество в этой сфере и после 2020 года, в частности, осуществлять крупнотоннажные и малотоннажные поставки СПГ. Кроме того, планируется изучить варианты совместной разработки инфраструктурных проектов в области малотоннажного СПГ.

В середине мая президент Австрии Александер Ван дер Беллен заявлял по итогам переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным, что Австрия не видит причин для закупки американского сжиженного природного газа из-за его дороговизны.

Сделка по ачимовским участкам

"Газпром" и OMV также подписали документы, которые фиксируют цену сделки по покупке австрийской компанией доли в проекте по разработке участков 4А и 5А ачимовских отложений Уренгойского месторождения.

Со стороны "Газпрома" документ подписал председатель правления холдинга Алексей Миллер.

В начале мая Зеле говорил о том, что компания сохраняет намерение закрыть сделку по обмену активами с "Газпромом" летом 2019 года. OMV и "Газпром" в декабре 2016 года достигли базового обязывающего соглашения по обмену активами. В результате сделки "Газпром" получит 38,5% в норвежской "дочке" OMV - OMV (Norge) AS. Австрийская компания в свою очередь получит 24,98% в освоении участков под номерами 4 и 5 Ачимовских залежей Уренгойского месторождения в Сибири. Летом 2017 года компании планировали подписать документы о создании совместного предприятия в рамках обмена активами и начать процедуру согласования с властями Норвегии.

Как сообщалось в конце апреля в корпоративном журнале "Газпром", ввод в эксплуатацию четвертого и пятого участков Ачимовских залежей планируется в 2020 году, третьего участка - в 2028 году. В 2019 году объем добычи на Ачимовских залежах планируется на уровне 11,1 млрд куб. м газа и 4,8 млн тонн газового конденсата. При этом возможно увеличение добычи до 13,2 млрд куб. м газа и 5,6 млн тонн конденсата. По итогам 2018 года было добыто 10,2 млрд куб. м газа и 4,4 млн т газового конденсата. С выходом на проектную мощность добыча на Ачимовских залежах достигнет 15,5 млрд куб. м газа.

Ачимовские отложения залегают на больших глубинах (около 4 тыс. м) при аномально высоком пластовом давлении (более 600 атмосфер) и отягощены тяжелыми парафинами, что существенно осложняет их разработку и освоение. Основные извлекаемые запасы углеводородов ачимовских отложений сосредоточены на Уренгойском нефтегазоконденсатном месторождении, недропользователем которого является ООО "Газпром добыча Уренгой".

Петербургский международный экономический форум проходит с 6 по 8 июня. Мероприятия форума объединены девизом "Формируя повестку устойчивого развития". Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - информационный партнер, официальное фотохост-агентство и оператор Зоны презентаций ПМЭФ при поддержке консалтинговой компании EY и Консультативного совета по иностранным инвестициям в России.