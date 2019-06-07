Парк развлечений с этногородками планируется создать в Северной Осетии

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 7 июня. /ТАСС/. Крупный парк с аттракционами и этногородками планируется создать в Северной Осетии, сообщил в пятницу ТАСС на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) глава республики Вячеслав Битаров.

"Парк с аттракционами и этногородками станет якорным проектом по привлечению туристов в республику. Это очень крупный парк наподобие "Европа-парк" в Баден-Бадене, где наш земляк Владимир Гуриев подписал соглашение с немецкой компанией на проектирование. Сейчас ведется проектирование, выделена земля уже, и думаю, что в ближайшее время начнется строительство", - сказал Битаров.

По его словам, парк будет создаваться в пригороде Владикавказа. Макет парка представлен на форуме на стенде Северного Кавказа.

ПМЭФ проходит с 6 по 8 июня. Мероприятия форума объединены девизом "Формируя повестку устойчивого развития". Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - информационный партнер, официальное фотохост- агентство и оператор зоны презентаций ПМЭФ при поддержке консалтинговой компании EY и Консультативного совета по иностранным инвестициям в России.