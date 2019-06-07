"Россети" могут вложить до 2024 года в электросети СКФО около 50 млрд рублей

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 7 июня. /ТАСС/. Группа "Россети" планирует инвестировать в развитие электросетевого комплекса регионов Северного Кавказа 50 млрд рублей до 2024 года. Об этом сообщил полномочный представитель президента РФ в Северо-Кавказском федеральном округе Александр Матовников после подписания соглашений между компанией с рядом регионов СКФО в ходе Петербургского международного экономического форума.

"Это предельный объем потребности, заявляемой регионом (СКФО) на долгосрочный период. Далее будем смотреть, какими способами и в какие сроки осуществлять финансирование. Это совокупный план и совокупный объем потребностей, часть из которого уже профинансирована в рамках действующих планов развития и за счет инвестиционной программы "Россети Северный Кавказ", - сказал ТАСС официальный представитель "Россетей", комментируя возможный объем будущих инвестиций в электросетевое хозяйство СКФО.

В рамках реализации соглашений "Россети" до 2024 года инвестируют в реализацию масштабных проектов, направленных на повышение надежности энергоснабжения потребителей, снижение потерь и внедрение современных цифровых технологий.

"Россети" и регионы СКФО, среди которых Дагестан, Чечня, Ингушетия, Кабардино-Балкария, Карачаево-Черкесия, договорились о консолидации на базе "Россетей" энергообъектов регионов для повышения эффективности развития сетевого комплекса, снижения аварийности и оптимизации расходов стороны

О компании

Компания "Россети Северный Кавказ" предоставляет услуги по передаче, распределению электроэнергии и технологическому присоединению на территории семи регионов Северо-Кавказского федерального округа.

Совет директоров компании "Россети" в декабре 2018 года одобрил концепцию "Цифровая трансформация 2030". Программа реализуется, в том числе, в МРСК Центра, МРСК Сибири, МРСК Северо-Запада.

Петербургский международный экономический форум проходит с 6 по 8 июня. Мероприятия форума объединены девизом "Формируя повестку устойчивого развития". Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - информационный партнер, официальное фотохост-агентство и оператор зоны презентаций ПМЭФ при поддержке консалтинговой компании EY и Консультативного совета по иностранным инвестициям в России.