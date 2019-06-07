ТАСС, 7 июня. Компания "Ситроникс" внедрит цифровые технологии для реализации нацпроектов в Самарской области. Соглашение о сотрудничестве подписали президент "Ситроникс" Алексей Марухин и и. о. первого вице-губернатора - председатель правительства региона Виктор Кудряшов на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

"В Самарской области приоритетными задачами станут развитие медицинских информационных сервисов, применение цифровых решений для сельского хозяйства, запуск проекта "Умный город" и создание интеллектуальной транспортной системы в регионе", - сообщила в пятницу пресс-служба компании.

В рамках соглашения также планируется привлечь в регион новых инвесторов и улучшить цифровые сервисы взаимодействия с гражданами и управления городской средой.

ПМЭФ проходит с 6 по 8 июня. Мероприятия форума объединены девизом "Формируя повестку устойчивого развития". Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - информационный партнер, официальное фотохост-агентство и оператор Зоны презентаций ПМЭФ при поддержке консалтинговой компании EY и Консультативного совета по иностранным инвестициям в России.