Международный форум молодых инженеров пройдет в Пензе в июле 2020 года

МОСКВА, 7 июня. /ТАСС/. Международный молодежный промышленный форум "Инженеры будущего" пройдет в Пензе в июле 2020 года. Соответствующая договоренность была достигнута сегодня в ходе Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), говорится в сообщении пресс-службы правительства Пензенской области.

"Соглашение между правительством Пензенской области, Союзом машиностроителей России, Лигой содействия оборонным предприятиям и Федеральным агентством по делам молодежи предполагает совместные обязательства сторон по подготовке и проведению в июле 2020 года на территории региона международного молодежного промышленного форума "Инженеры будущего", - указано в сообщении.

Международный молодежный промышленный форум проводится ежегодно под эгидой Союза машиностроителей России, начиная с 2011 года. В нем принимают участие молодые инженеры со всей страны, преподаватели ведущих отечественных вузов, представители крупнейших концернов и холдингов машиностроительного комплекса, иностранные делегации.

Как указано на сайте молодежного форума, за восемь лет в нем приняли участие около 14 тыс. молодых специалистов, ученых, аспирантов и студентов. Его участниками стали молодые инженеры из 400 промышленных компаний и 85 вузов из 60 регионов Российской Федерации. Возраст участников форума составляет 20-35 лет. В 2019 году форум пройдет в Оренбургской области.

ПМЭФ проходит с 6 по 8 июня. Мероприятия форума объединены девизом "Формируя повестку устойчивого развития". Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - информационный партнер, официальное фотохост-агентство и оператор зоны презентаций ПМЭФ при поддержке консалтинговой компании EY и Консультативного совета по иностранным инвестициям в России.