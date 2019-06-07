Тульский губернатор: высокотехнологичным компаниям нужна поддержка для развития экспорта

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 7 июня. /ТАСС/. Высокотехнологичное производство в России, финансирование которого осуществляется по остаточному принципу, нуждается в поддержке для выхода на экспорт. Такое мнение выразил в пятницу на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) губернатор Тульской области Алексей Дюмин, возглавляющий рабочую группу "Промышленность" Госсовета РФ.

"В рамках рабочей группы "Промышленность" по Госсовету, которую я возглавляю, ставился один из вопросов - удвоение экспорта. Мы на промышленной группе, когда будем собираться, будем делать на этом акцент. [Когда] поддержка высокотехнологичного производства выровняется и не будет финансироваться по остаточному принципу, тогда это уже будет результат и тогда это уже будет прорыв", - сказал Дюмин на сессии "Российская промышленность: рецепт глобальной конкурентоспособности".

По словам губернатора Тульской области, на сегодняшний день больше внимания в вопросе удвоения экспорта уделяется промышленным и аграрным предприятием, в том время как только два из 25 ведущих высокотехнологичных производств в России получили поддержку.

"Проще всего идти по сырьевому производству, по нашим аграриям, а высокотехнологичная продукция, она получила поддержку по остаточному принципу, и мы прекрасно понимаем, что это неправильно. Для дальнейшего развития, конечно же, надо продукцию высокотехнологичную поддерживать и выводить ее на совершенно другой уровень. Правительство и профильные министры нас слышат, мы находимся в тесном диалоге", - добавил Дюмин.

ПМЭФ проходит с 6 по 8 июня. Мероприятия форума объединены девизом "Формируя повестку устойчивого развития". Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - информационный партнер, официальное фотохост-агентство и оператор зоны презентаций ПМЭФ при поддержке консалтинговой компании EY и Консультативного совета по иностранным инвестициям в России.