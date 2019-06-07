"Сибур", "Газпром" и "Газпром нефть" создадут некоммерческую организацию

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 7 июня. /ТАСС/. "Сибур", "Газпром" и "Газпром нефть" подписали в ходе Петербургского международного экономического форума меморандум о намерениях взаимодействия. Документ предполагает создание автономной некоммерческой организации для разработки единых требований и стандартов в целях развития конкуренции и расширения использования российских технологий в нефтегазохимии, передает корреспондент ТАСС с церемонии подписания.

Задачами организации станут формирование компетенций по стандартизации и сертификации, а также создание системы добровольной сертификации в нефтегазовом и нефтегазохимическом комплексах и повышение уровня экологической безопасности при использовании продукции нефтегазовой и нефтехимических отраслей.

Подписи в документе поставили председатель правления "Сибур Холдинга" Дмитрий Конов, заместитель председателя правления "Газпрома" Виталий Маркелов и генеральный директор "Газпром нефти" Александр Дюков.

Согласно документу, стороны подтверждают свою заинтересованность в сотрудничестве, целью которого является развитие стандартизации, добровольного подтверждения соответствия, техники и технологий для обеспечения деятельности компаний в нефтегазовой и нефтехимической промышленности.

Петербургский международный экономический форум проходит с 6 по 8 июня. Мероприятия форума объединены девизом "Формируя повестку устойчивого развития". Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - информационный партнер, официальное фотохост-агентство и оператор Зоны презентаций ПМЭФ при поддержке консалтинговой компании EY и Консультативного совета по иностранным инвестициям в России.