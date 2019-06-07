Евкуров анонсировал визит делегации из Катара в Ингушетию

МАГАС, 7 июня. /ТАСС/. Власти Ингушетии на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) договорились с делегацией из Катара об ответном визите арабских инвесторов в республику в ближайшей перспективе. Об этом написал глава региона Юнус-Бек Евкуров на своей странице в Instagram.

"На полях ПМЭФ встретился с министром экономики и торговли Катара шейхом Ахмедом бен Джассимом бен Мохаммедом Аль Тани, с которым обсудили ход подготовки ответного визита в республику арабской делегации. Как отметил министр, группа катарских бизнесменов в ближайшее время посетит регион для изучения агропромышленного потенциала и предметного обсуждения совместных проектов", - написал Евкуров.

По его словам, Ингушетия рассчитывает наладить экспорт сельскохозяйственной продукции в Катар, экспортные возможности региона возрастают в связи с запуском новых инвестпроектов в сфере АПК.

Делегация Ингушетии в начале февраля 2018 года принимала участие в Днях республики в Катаре, где состоялась презентация инвестиционного потенциала республики. На встрече делегации северокавказской республики с руководством катарской торгово-промышленной палаты было принято решение о создании рабочей группы по продвижению совместных инвестиционных проектов Ингушетии и Катара.

Петербургский международный экономический форум проходит с 6 по 8 июня. Мероприятия форума объединены девизом "Формируя повестку устойчивого развития". Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - информационный партнер, официальное фотохост-агентство и оператор зоны презентаций ПМЭФ при поддержке консалтинговой компании EY и Консультативного совета по иностранным инвестициям в России.