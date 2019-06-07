АСИ откроет почти 40 площадок "Точка кипения" при университетах до конца года

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 7 июня. /ТАСС/. Почти 40 бесплатных площадок коллективной работы "Точка кипения" откроются при университетах до конца года. Об этом сообщила гендиректор Агентства стратегических инициатив (АСИ) Светлана Чупшева в интервью ТАСС на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

"Максимально может быть открыто до 50 университетских "Точек", это наш план. Сейчас открыто 12, значит, 38 "Точек" может появиться до конца этого года", - сказала Чупшева.

По ее словам, всего до конца года планируется открыть 100 подобных пространств разных форматов - университетских, городских, технологических, детских и международных.

"На данный момент работают 37 "Точек кипения": 25 городских и 12 университетских. В частности, идет работа по открытию осенью городских "Точек кипения" в Перми, Рязани, Орехово-Зуеве, Волгограде, Нижнем Новгороде, Красноярске, детской "Точки" в Иванове. В очереди Тольятти, Самара, Краснодар, Калининград, Тверь, Смоленск, Воронеж и другие города", - отметила глава АСИ.

Чупшева добавила, что "Точки кипения" могут открыться в Южно-Сахалинске, Комсомольске-на-Амуре, Абакане, Новокузнецке и Омске.

"Точки кипения" создаются при поддержке АСИ в рамках программы Национальной технологической инициативы (НТИ) с 2014 года. Центры предназначены для ученых, бизнесменов и технологических предпринимателей, госслужащих, членов общественных организаций и профессиональных сообществ, студентов, теоретиков и практиков. В таких центрах они могут делиться опытом, результатами деятельности, совместно прорабатывать новые модели развития.