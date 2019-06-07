Германский министр призвал стабилизировать экономические отношения между ФРГ и Россией

БЕРЛИН, 7 июня. /ТАСС/. Министр экономики и энергетики ФРГ Петер Альтмайер считает, что экономические отношения между Россией и Германией за последние два года улучшились, но существует необходимость их стабилизировать. Об этом он заявил в пятницу журналистам на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). Трансляцию пресс-подхода выложила в Twitter пресс-служба германского ведомства.

"Германо-российские экономические отношения за последние два года снова улучшились, объемы торговли увеличились, но мы должны стабилизировать эти отношения", - сказал Альтмайер.

"Во время моих переговоров я как германский министр, естественно, выступил за то, чтобы для германских компаний создавались стабильные, надежные и отвечающие принципам правового государства инвестиционные условия", - отметил он. По словам Альтмайера, немецкие компании, которые действуют в России, "должны рассчитывать на то, что инвестиции, которые они вложили, оправдаются".