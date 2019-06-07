МОСКВА, 7 июня. /ТАСС/. Группа "Россети" представила новую бренд-архитектуру энергохолдинга, согласно которой компания МОЭСК теперь будет работать под названием "Россети-Московский регион". Соответствующее решение было представлено в пятницу на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), сообщила пресс-служба компании.

"ПАО "Московская объединенная электросетевая компания" (МОЭСК, входит в группу компаний "Россети") будет использовать бренд "Россети-Московский регион". Привязка к Московскому региону обоснована территорией, обслуживаемой компанией. Москва и Московская область сегодня являются единым экономическим пространством, с единой энергетической системой, которая требует единой координации", - говорится в сообщении пресс-службы.

Отмечается, что внедрение новой бренд-архитектуры, одобренное советом директоров компании "Россети" 29 апреля 2019 года, предусматривает поэтапную замену фирменных элементов для каждого регионального или функционального подразделения "Россетей". С июня 2019 года все компании, входящие в комплекс, включая бывший МОЭСК, в корпоративных и маркетинговых коммуникациях, а также на всех носителях фирменного стиля будут использовать новое название, содержащее торговый знак "Россети" и региональную или функциональную привязку.

"Теперь в каждом регионе страны и потребители, и сотрудники будут ощущать гарантии надежности одной из крупнейших электросетевых компаний мира и причастность к реализации самых масштабных проектов. К тому же данный шаг повысит узнаваемость бренда на глобальных рынках", - приводятся пресс-службой слова главы группы "Россети" Павла Ливинского.

Компания "Россети-Московский регион" - одна из крупнейших электросетевых компаний страны, работающая на территории Московского региона. Она является активом ПАО "Россети" и обслуживает 611 подстанций, более 73 тыс. км воздушных линий и 79,3 тыс. км кабельных сетей.