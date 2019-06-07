Специалисты из Сингапура разработали для Петербурга "умную" транспортную систему

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 7 июня. /ТАСС/. Сингапурские специалисты разработали и представили для Санкт-Петербурга так называемую умную транспортную систему, которая поможет оперативно управлять движением и позволит планировать дальнейшее развитие улиц, дорог и общественного транспорта. Город планирует профинансировать проект в 2020 году, сообщила в пятницу пресс-служба администрации Санкт-Петербурга.

"Специалисты сингапурского агентства Singapore Cooperation Enterprise совместно с профильными комитетами Санкт-Петербурга и экспертами разработали проект динамической транспортной модели города, которая обеспечит оперативное управление движением и позволит планировать дальнейшее развитие улично-дорожной сети, автомобильного и общественного транспорта", - говорится в сообщении. Планы по развитию транспортной системы стороны обсудили в пятницу на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

По словам врио губернатора Петербурга Александра Беглова, правительство города уже готовит техническое задание и планирует предусмотреть финансирование проекта в бюджете 2020 года. "Проект даст дополнительный импульс созданию общей с Ленинградской областью транспортной системы. Уверен, опыт сотрудничества Сингапура и Санкт-Петербурга будет примером для других регионов", - процитировала пресс-служба главу города.

По словам старшего государственного министра Сингапура Ко По Куна, совместная работа в этой сфере позволит Петербургу выйти в лидеры по внедрению умных транспортных систем. "Очень важно, чтобы первые шаги были сделаны <…> Независимо от того, какой вид транспорта - наземный, воздушный или морской, для пассажиров должно быть все в одинаковой степени доступности <…> Cанкт-Петербург в данном случае может стать флагманом в развитии транспортных систем", - сказал он и добавил, что развитие такой модели особенно актуально в городах с большим потоком туристов.

Петербургский международный экономический форум проходит с 6 по 8 июня. Мероприятия форума объединены девизом "Формируя повестку устойчивого развития". Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - информационный партнер, официальное фотохост-агентство и оператор Зоны презентаций ПМЭФ при поддержке консалтинговой компании EY и Консультативного совета по иностранным инвестициям в России.