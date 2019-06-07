Дуров: давление на IT-компании из России ведет к оттоку пользователей в зарубежные сервисы

МОСКВА, 7 июня. /ТАСС/. Требование ФСБ к "Яндексу" предоставить ключи шифрования является продолжением политики давления на российские IT-компании, которая ведет к оттоку пользователей на зарубежные сервисы. Такое мнение высказал создатель соцсети "ВКонтакте" и мессенджера Telegram Павел Дуров.

"Это продолжение тренда давления на бизнес российских IT-компаний. Достаточно вспомнить историю "ВКонтакте" с его национализацией и последующими "делами о репостах", - написал он в своем канале в Telegram.

По словам Дурова, при этом иностранные компании игнорируют требования российских властей. "В итоге "Яндекс" теряет долю рынка [в пользу] Google, а львиная доля пользовательской активности мигрирует из "ВКонтакте" в Instagram и YouTube", - отметил создатель месседжера.

Он отметил, что ранее Telegram пригласил на работу разработчиков "ВКонтакте". "В этом году мы хотим дать такой же шанс разработчикам "Яндекса", которые занимаются сервисами рекомендации контента. Устройство таких сервисов, как "Яндекс.Новости", впечатляет в техническом отношении, однако ограничено цензурой и русскоязычным рынком", - считает Дуров.

Во вторник, 4 июня, издание РБК со ссылкой на источники сообщило, что ФСБ несколько месяцев назад направила в "Яндекс" требование предоставить ключи для дешифровки данных пользователей сервисов "Яндекс.Почта" и "Яндекс.Диск". В компании тот же день заявили, что исполнение закона, в рамках которого было выдвинуто требования, возможно без нарушения приватности данных пользователей. В четверг глава Роскомнадзора Александр Жаров сообщил, что в ведомство из ФСБ не поступало никаких требований. По его словам, это свидетельствует о том, что "Яндекс" и ФСБ нашли приемлемое решение.