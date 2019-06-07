"Ростех" увеличит ежегодный объем производства тамбовских заводов до 15 млрд рублей

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 7 июня. /ТАСС/. Госкорпорация "Ростех" намерена увеличить ежегодный объем производства предприятий Тамбовской области до 15 млрд рублей к 2024 году. Соглашение о развитии сотрудничества на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) подписали губернатор региона Александр Никитин и гендиректор Ростеха Сергей Чемезов, сообщила в пятницу пресс-служба администрации региона.

"К 2024 году мы рассчитываем увеличить годовой объем производства наших тамбовских предприятий до 15 млрд рублей, повысить производительность труда на 22% и создать еще тысячу рабочих мест", - цитирует пресс-служба Чемезова.

По данным администрации, Тамбовская область является одним из стратегических регионов для Ростеха: там расположены предприятия, входящие в радиоэлектронный кластер корпорации. В настоящий момент ведется процесс их объединения в единую структуру с целью повышения эффективности работы.

ПМЭФ проходит с 6 по 8 июня. Мероприятия форума объединены девизом "Формируя повестку устойчивого развития". Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - информационный партнер, официальное фотохост-агентство и оператор Зоны презентаций ПМЭФ при поддержке консалтинговой компании EY и Консультативного совета по иностранным инвестициям в России.