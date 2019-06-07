Кабмин пока не согласовал поставку на НПЗ "Нафтан" еще 200 тыс. тонн нефти

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ. 7 июня. /ТАСС/. Правительство РФ пока не согласовало дополнительные поставки на белорусский НПЗ "Нафтан" в объеме 200 тыс. тонн нефти, сообщил журналистам вице-премьер Дмитрий Козак в кулуарах Петербургского международного экономического форума.

"Нет, не согласовали", - сказал он.

Рабочая группа, в которую входят представители России и Белоруссии, должна была выработать решение по дополнительным поставкам на НПЗ до 29 мая.

Дополнительные поставки должны были полностью загрузить НПЗ, который из-за недостаточного объема чистой нефти в связи с загрязнением трубопровода "Дружба", снизил свою загрузку.