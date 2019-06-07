{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Кабмин пока не согласовал поставку на НПЗ "Нафтан" еще 200 тыс. тонн нефти

Рабочая группа должна была выработать решение по дополнительным поставкам на НПЗ до 29 мая

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ. 7 июня. /ТАСС/. Правительство РФ пока не согласовало дополнительные поставки на белорусский НПЗ "Нафтан" в объеме 200 тыс. тонн нефти, сообщил журналистам вице-премьер Дмитрий Козак в кулуарах Петербургского международного экономического форума.

"Нет, не согласовали", - сказал он.

Рабочая группа, в которую входят представители России и Белоруссии, должна была выработать решение по дополнительным поставкам на НПЗ до 29 мая.

Дополнительные поставки должны были полностью загрузить НПЗ, который из-за недостаточного объема чистой нефти в связи с загрязнением трубопровода "Дружба", снизил свою загрузку.

Теги
Козак, Дмитрий НиколаевичБелоруссияРоссияПМЭФ-2019Ситуация вокруг поставок российской нефти по трубопроводу "Дружба"
ПМЭФ-2019
Сирия заинтересована в сотрудничестве с крымским "Черноморнефтегазом"
По словам главы Крыма Сергея Аксенова, перспективы по работе госпредприятия на сирийском шельфе сохраняются, на уровне федерального правительства ведутся переговоры
Читать полностью