ВЭБ.РФ и Rockwell Capital построят в Сибири целлюлозно-бумажный комбинат

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 7 июня. /ТАСС/. ВЭБ.РФ и инвестиционная компания Rockwell Capital договорились организовать строительство нового целлюлозно-бумажного комбината в Красноярском крае, объем инвестиций оценивается в 140 млрд рублей. Соответствующий меморандум о намерениях был подписан на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

"Предполагается, что строительство нового комбината начнется весной 2020 года, а первая продукция появится уже в 2025 году. Продукция нового целлюлозно-бумажного комбината будет ориентирована на экспорт в страны Восточной и Юго-Восточной Азии", - отметил первый заместитель председателя ВЭБ.РФ - член правления Николай Цехомский, чьи слова приводятся в сообщении пресс-службы госкорпорации.

Новое производство появится на площадке АО "Краслесинвест", входящего в группу ВЭБ. Предполагается, что мощность предприятия составит порядка 900 тысяч т целлюлозы в год.

Также ВЭБ.РФ и Rockwell Capital договорились совместно реализовать ряд проектов по созданию новых производств с развитием лесозаготовительных и лесоперерабатывающих активов на территории Сибирского и Дальневосточного федеральных округов с целью создания на их основе национального центра и предприятий лесной отрасли.

Петербургский международный экономический форум проходит с 6 по 8 июня. Мероприятия форума объединены девизом "Формируя повестку устойчивого развития". Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - информационный партнер, официальное фотохост-агентство и оператор Зоны презентаций ПМЭФ при поддержке консалтинговой компании EY и Консультативного совета по иностранным инвестициям в России.