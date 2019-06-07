Первая продукция на "Запсибнефтехиме" появится уже в 2019 году

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 7 июня. /ТАСС/. Нефтехимический комплекс "Запсибнефтехим" будет производить продукцию уже в 2019 году. Об этом заявил председатель правления ПАО "Сибур Холдинг" Дмитрий Конов в интервью телеканалу РБК в ходе Петербургского международного экономического форума.

"Запсибнефтехим", строительство которого мы закончили физически и сейчас его запускаем, будет производить продукцию в этом году. Мы не говорим, что он выйдет на стопроцентную мощность, но он будет производить", - сказал Конов. "В Тобольске на "Запсибнефтехиме" уже произведены и первый полиэтилен, и первый полипропилен", - добавил он.

Конов обратил внимание на то, что в первую очередь проект ориентирован на российский рынок, однако на первом этапе значительная часть продукции "Запсибнефтехима" пойдет на экспорт. Он пояснил, что это объясняется необходимостью приучить клиентов к тому, что в России есть бесперебойные и устойчивые поставки продукции именного того вида и марки, которая нужна им.

"То, что мы видели по другим нашим проектам, когда появляется предложение продукта, а "Запсибнефтехим" в том числе будет давать те марки, которых в России нет, то постепенно он начинает въедаться в российский рынок и сильно стимулировать переработку здесь, в том числе переработку и производство изделий, которые идут и на российский рынок, и производство изделий, которые могут идти на внешний рынок", - уточнил глава "Сибура".

О проекте

"Запсибнефтехим" станет крупнейшим современным нефтехимическим комплексом в России. Проект предполагает строительство установки пиролиза мощностью 1,5 млн тонн этилена, около 500 тыс. тонн пропилена и 100 тыс. тонн бутан-бутиленовой фракции в год, установок по производству различных марок полиэтилена (1,5 млн тонн) и полипропилена (500 тыс. тонн). Бюджет комплекса при его базовой оценке составляет $9,5 млрд.