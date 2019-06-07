РЭЦ прогнозирует удвоение объемов российско-африканских торговых связей в течение 3-4 лет

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 7 июня. /ТАСС/. Российский экспортный центр (РЭЦ) прогнозирует удвоение объемов российско-африканских торговых связей в течение ближайших трех-четырех лет. Такую точку зрения на полях Петербургского международного экономического форума высказал глава РЭЦ Андрей Слепнев.

"Российский экспортный центр ведет плотное партнерство с Афрэксимбанком и уже вышел на первые сделки, которые мы совместно реализуем на африканском континенте. Мы намерены увеличивать объемы (поддержки экспорта - прим. ТАСС) и уверен, что мероприятия этого года будут, безусловно, осуществлять большой вклад, и мы предвидим удвоение объемов российско-африканских торговых связей в течение ближайших трех-четырех лет", - сказал он.

Слепнев напомнил, что сейчас Россия совместно с Египтом реализует проект создания промышленной зоны. "Российские предприятия выходят непосредственно на африканский континент и будут разворачивать там производство, дистирибуцию, обучение персонала. Я думаю, это то направление сотрудничества, где мы видим реальный путь для развития", - сказал глава РЭЦ. Он отметил, что в начале реализации проект вызывал много опасений относительно того, как он будет воспринят российским бизнесом, однако сейчас компании "преисполнены оптимизмом".

Он также сообщил, что в октябре 2019 г. в Москве пройдет саммит "Россия - Африка", в котором примут участие больше 10 тыс. человек. Кроме того, добавил Слепнев, через две недели в Москве будет проводиться заседание совета директоров и ежегодное общее собрание акционеров Афрэксимбанка, к которым будет приурочена большая конференция. "Мы ожидаем конкретных договоренностей, которые будут оформлены в ходе форума и саммита по железнодорожной инфраструктуре, по агропромышленному комплексу, по сельхозтехнике, по цифровой экономике, здравоохранению, образованию, промышленности и ряду других промышленных отраслей", - заключил глава РЭЦ.

О форуме

ПМЭФ проходит с 6 по 8 июня. Мероприятия форума объединены девизом "Формируя повестку устойчивого развития". Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - информационный партнер, официальное фотохост-агентство и оператор Зоны презентаций ПМЭФ при поддержке консалтинговой компании EY и Консультативного совета по иностранным инвестициям в России.