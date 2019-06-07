Глава Северной Осетии: курорт "Мамисон" станет альтернативой грузинскому "Гудаури"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 7 июня. /ТАСС/. Строящийся в Северной Осетии всесезонный курорт "Мамисон" станет после открытия альтернативой грузинскому "Гудаури" и позволит туристам получить услуги не хуже предоставляемых грузинским курортом. Об этом ТАСС сообщил на Петербургском международном экономическом форуме глава республики Вячеслав Битаров.

"Тысячи туристов ежедневно проезжают через республику в Грузию, и особенно этот поток нарастает зимой, и уезжают в Гудаури для того, чтобы покататься на лыжах. По окончании строительства "Мамисона" мы предложим альтернативу. И лыжные трассы, и те природно-климатические условия, которые там имеются, позволят получить туристам услуги не хуже, чем в Гудаури", - сказал Битаров.

По его словам, в настоящее время австрийской компанией ведется комплексное проектирование. По договору она представит до 1 января этого года проект с федеральной экспертизой. Это даст возможность претендовать на финансирование в 2021 году по строительству канатных дорог и трасс. "Мы надеемся к концу 2022 года получить полноценный курорт первой очереди и в декабре провести открытие", - отметил руководитель республики.

"Мамисон" - проект всесезонного курорта в Алагирском районе Северной Осетии, в 100 км от Владикавказа. Строительство курорта началось в 2013 году, позже финансирование проекта было приостановлено. Власти Северной Осетии подали в Минэкономразвития РФ заявку на возвращение курорту "Мамисон" статуса особой экономической зоны (ОЭЗ), которого он был лишен в 2016 году из-за неэффективной работы. Общая территория, предусмотренная для строительства туристического комплекса, составляет 1,5 тыс. га. Проект предполагает, в частности, строительство горнолыжных трасс общей протяженностью более 20 км с перепадом высот 1160 м.

В ноябре 2018 года правительством РФ принято решение выделить 100 млн рублей на реализацию проекта курорта. Из бюджета субъекта выделено 20 млн рублей на разработку проектно-сметной документации. По оценке властей республики, совокупный объем средств, необходимых для создания курорта, составляет 7,5 млрд рублей.

ПМЭФ проходит с 6 по 8 июня. Мероприятия форума объединены девизом "Формируя повестку устойчивого развития". Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - информационный партнер, официальное фотохост- агентство и оператор зоны презентаций ПМЭФ при поддержке консалтинговой компании EY и Консультативного совета по иностранным инвестициям в России.