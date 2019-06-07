Президент Болгарии: устойчивое развитие в мире возможно только при совместных усилиях

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 7 июня. /ТАСС/. Устойчивое развитие в мире возможно только при объединении усилий всех государств. Об этом в пятницу заявил на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) президент Болгарии Румен Радев.

"Петербургский форум стал встречей большой экономики с большой политикой, где обсуждаются ключевые проблемы мирового развития. Участие Болгарии, в которой проживают семь миллионов человек, и премьеров Словакии и Армении [в форуме] наряду с мировыми лидерами [президентом России Владимиром Путиным и председателем КНР Си Цзиньпином] - это послание о важности одной из основных идей устойчивого развития - о том, что оно достижимо лишь объединенными усилиями всех государств", - отметил президент.

Радев коснулся также темы глобализации, которая, по его мнению, привела к тому, что "планета стала задыхаться от сверхэксплуатации ее богатств и грандиозного товарообмена <...> Население растет, а ресурсов не хватает. Свободная миграция капиталов в цифровую эру без ясных правил создает риски. Сверхпотребление, которое превратилось в символ экономического и личного успеха, уже угрожает нашему общему будущему", - резюмировал он.