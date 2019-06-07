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Колебания курса рубля

Реальный эффективный курс рубля в мае вырос на 0,3%

С начала года, по данным ЦБ, он вырос на 5,4%

МОСКВА, 7 июня. /ТАСС/. Реальный эффективный курс рубля (к валютам основных торговых партнеров РФ с учетом инфляции) в мае 2019 года вырос на 0,3% по сравнению с предыдущим месяцем, свидетельствуют данные Банка России. При этом с начала текущего года курс поднялся на 5,4%.

В том числе реальный эффективный курс рубля к доллару в мае снизился по сравнению с предыдущим месяцем на 0,5%, (с начала года - вырос на 3,9%). К евро курс рубля за прошедший месяц опустился на 0,2%, (с начала года - увеличился на 6,2%).

Эффективный курс рубля рассчитывается на базе курсов валют ключевых торговых партнеров России в соответствии с долями этих стран во внешнеторговом обороте РФ.

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