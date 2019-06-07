Проект Кировской области по контролю за перевозками древесины распространят на регионы РФ

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 7 июня. /ТАСС/. Пилотный проект Кировской области по контролю за транспортировкой древесины с помощью электронных накладных реализуют в соседних с регионом субъектах РФ. Об этом в пятницу сообщил ТАСС глава региона Игорь Васильев в кулуарах Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

"Пилотный проект успешно стартовал, речь идет о введении электронной накладной для контроля за перемещением лесных ресурсов. Созданы пункты приема леса, куда [предприниматели] привозят заготовленный лес, далее выписывается электронная накладная, которая видна, в том числе, проверяющим органам. Если вы имеете право на заготовку 100 кубометров древесины, перевезти 101-й кубометр вы уже не сможете. Сейчас идет пилотный проект, но мы эту технологию должны распространить на все богатые лесом соседние регионы", - сказал Васильев.

Он пояснил, что к проекту уже присоединился Пермский край. Сама же Кировская область спустя несколько месяцев реализации проекта может подвести первые результаты внедрения системы электронной накладной. "Бизнес видит, что есть возможность для добросовестной конкуренции, черные лесорубы с рынка уходят. Граждане могут увидеть [результат] через поступление налогов, у нас в разы увеличились поступления от лесного комплекса", - отметил губернатор.

По данным областного правительства, за I квартал 2019 года в бюджет региона поступило 658,7 млн рублей доходов от лесного комплекса, это на 46% выше уровня предыдущего года.

ПМЭФ проходит с 6 по 8 июня. Мероприятия форума объединены девизом "Формируя повестку устойчивого развития". Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - информационный партнер, официальное фотохост-агентство и оператор зоны презентаций ПМЭФ при поддержке консалтинговой компании EY и Консультативного совета по иностранным инвестициям в России.