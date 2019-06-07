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Си Цзиньпин: цифровая экономика станет новым драйвером роста сотрудничества Росиии и КНР

Председатель КНР отметил, что в лице России Китай имеет одного из важнейших и приоритетных партнеров по сотрудничеству во всех областях

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 7 июня. /ТАСС/. Цифровая экономика, электронная торговля, а также сфера научно-технических инноваций станут новыми драйверами роста сотрудничества России и Китая. Об этом в пятницу на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) заявил председатель КНР Си Цзиньпин.

"В лице России мы имеем не только соседа и всеобъемлющего стратегического партнера, но и одного из важнейших и приоритетных партнеров по сотрудничеству во всех областях, - сказал Си Цзиньпин. - В духе устойчивого развития наши страны активно сотрудничают в сфере возобновляемых источников энергии, включая природный газ. Мы также рассматриваем научно-технические инновации, цифровую экономику, электронную торговлю как новые драйверы кооперации".

Петербургский международный экономический форум проходит с 6 по 8 июня. Мероприятия форума объединены девизом "Формируя повестку устойчивого развития". Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - информационный партнер, официальное фотохост-агентство и оператор Зоны презентаций ПМЭФ при поддержке консалтинговой компании EY и Консультативного совета по иностранным инвестициям в России.

Теги
РоссияКитайСи ЦзиньпинПМЭФ-2019Визит Си Цзиньпина в Россию
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