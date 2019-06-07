Ford достиг соглашения с ВЭБ.РФ по реструктуризации долга СП Ford Sollers

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 7 июня ./ТАСС/. Ford достиг соглашения с ВЭБ.РФ по реструктуризации долга совместного предприятия Ford Sollers , сообщил журналистам председатель правления Ford Europe Стивен Армстронг в кулуарах Петербургского международного экономического форума.

"Мы достигли соглашения с банком на тему обслуживания долга, поэтому я рад тому сотрудничеству и поддержке, которую нам оказывает банк и российское правительство", - сказал Армстронг .

Подробности реструктуризации он не раскрыл. "Я не буду вдаваться в подробности урегулирования долга - мы достигли соглашения с банком на тему того, как мы будем это делать, и сделка уже совершена", - отметил он.

В конце марта компания Ford Sollers обратилась в ВЭБ.РФ с предложением о реструктуризации долга. Размер текущей задолженности СП не раскрывается.

В 2011 году ВЭБ предоставил на развитие СП кредит в размере 36 млрд рублей. В апреле 2015 года сообщалось, что ВЭБ выделит СП Ford Sollers еще 13,5 млрд рублей.

В конце марта этого года Ford принял решение завершить выпуск легковых машин в РФ к июлю, закрыть заводы в Набережных Челнах, Всеволожске и завод двигателей в Елабуге и покинуть российский рынок легковых автомобилей. Контроль в совместном предприятии с Sollers при этом перейдет к российской компании.